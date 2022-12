Streit um Radschnellweg Mit dem Rad durch Renningen oder außenrum?

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Radschnellweg bei Renningen Route ist noch nicht in trockenen Tüchern Der Kreis will eine schnelle Radverbindung von Weil der Stadt über Renningen nach Leonberg bauen. Doch an vielen Stellen zeigt sich Konfliktpotenzial.

Dem Argument der Umgehungsstraße widersprach allerdings Nicole Spiess vom Landratsamt, Bereich Radverkehr. „Bebaute Gebiete sollen explizit nicht umfahren werden“, sagte sie. „Denn Radfahrer nehmen immer nur einen gewissen Umweg in Kauf.“ Malmsheim beispielsweise werde durch die B 295-Route komplett abgeschnitten. In eine ähnliche Richtung argumentierten die SPD und die Grünen. Die Strecke über die B 295 sei viel zu lang bei zu hoher Steigung, sagte Jochen Breutner-Menschick von den Grünen. Kaum ein Radfahrer würde diese nutzen. Bezogen auf das Argument, dass für den Radweg durch den Ort mehr Flächen angekauft werden müssen, gab Monika Breitweg (Grüne) zu bedenken: „Der teuerste Radweg ist der, den keiner benutzt.“

Metzulat: Konflikte existieren bereits

Dennis Metzulat (SPD) argumentierte, dass die Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern auf den innerörtlichen Streckenabschnitten doch schon längst existierten und weiter existieren werden. Er sah in einem entsprechend ausgebauten Schnellradweg daher nicht das Problem, sondern eine mögliche Lösung für die bereits bestehenden Probleme.

So oder so wünschten sich die Befürworter der innerörtlichen Strecke endlich eine Abstimmung. Doch dabei kam ihnen der Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler) zuvor: Damit Malmsheim nicht völlig abgehängt wird, schlug er eine Kombination aus beiden Varianten vor, um den Weg an eine bereits vorgesehene Radschnellverbindung Richtung Böblingen anschließen zu können. Die Entscheidung könne aus seiner Sicht aber erst getroffen werden, wenn die Pläne für diese Südverbindung ausgereifter sind.

Renningen vertagt seine Entscheidung

Trotz sechs Gegenstimmen ging dieser Vorschlag mehrheitlich durch. Renningen verschiebt seine Entscheidung zum Radweg. Welche Bewandtnis das haben wird, ist noch offen: Der Landkreis könne nicht für jeden Vorschlag eine eigene Sondervariante ausarbeiten, gab Nicole Spieß zu bedenken. Zumal Querverbindungen zur B 295 bereits untersucht und dann verworfen wurden, wie Benjamin Lutsch, Sprecher des Landratsamts, auf Anfrage mitteilte. „Jedoch wird sich die Landkreisverwaltung diesbezüglich mit der Stadt Renningen im Detail austauschen und das weitere Vorgehen festlegen.“

Grundsätzlich strebe der Landkreis eine Streckenführung an, die auch die Belange der jeweiligen Kommune berücksichtigt, so Lutsch. „Die Entscheidung soll somit im Konsens zwischen Landkreis und Kommune getroffen werden.“ Neben öffentlichen sollen auch private Interessen in die Planungen einfließen, erklärt Benjamin Lutsch. „Nicht zuletzt, um im weiteren Verlauf aufwendige und zeitintensive Genehmigungsverfahren zu vermeiden.“ Die finale Entscheidung über den Bau einer bestimmten Strecke trifft der Kreistag.

Wo bitte geht’s nach Ditzingen? Die Radschnellverbindung soll nach Möglichkeit nicht an der Böblinger Kreisgrenze enden. Es gibt eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019, die mögliche Streckenführungen einer Route von Leonberg nach Ditzingen im Kreis Ludwigsburg enthält. Seither läuft die Abstimmung mit unterschiedlichen Beteiligten. Zum Beispiel geht es um die Frage, ob die Strecke durch Höfingen oder von Leonberg direkt nach Ditzingen führen soll, wobei aktuell die südliche Variante als die bevorzugte gilt. In diesem Abschnitt ist das Land Baden-Württemberg zuständig, die Planungen werden vom Regierungspräsidium Stuttgart koordiniert.