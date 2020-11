Steuererhöhung in Wimsheim Wer Hunde hält, muss mehr zahlen

Wimsheim - Zuletzt hat die Gemeinde Wimsheim vor 23 Jahren die Hundesteuer erhöht. Das ändert sich nun mit Beginn des kommenden Jahres. Mussten Wimsheimer Hundehalter bisher für ihren Hund, auch für einen Kampfhund, 48 Euro bezahlen, so werden von Januar an 72 Euro fällig. Der zweite angemeldete Hund kostet dann 144 Euro, ebenso ein Kampfhund. Für einen zweiten Kampfhund werden 288 Euro an Steuern verlangt. Derzeit sind in der Gemeinde 158 sogenannte Ersthunde, 14 Zweithunde und ein Kampfhund angemeldet. Zehn Hunde sind von der Steuer befreit. Die Einnahmen durch die Hundesteuer beliefen sich 2019 auf gut 8000 Euro.