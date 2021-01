Mönsheim - Die FDP im Enzkreis hat scharfe Kritik an der Entwicklung der Impfpraxis in der Corona-Pandemie geübt – angefangen mit der Verschiebung der Eröffnung der Impfzentren, inklusive das in Mönsheim, auf den 22. Januar. „Somit kann die dringend notwendige Corona-Immunisierung für die älteren Menschen im Enzkreises und der Stadt Pforzheim erst deutlich später starten als erhofft“, bedauert die FDP.