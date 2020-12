Mönsheim Am 15. Januar ist das Corona-Impfzentrum startklar

Bezahlt wird das Ganze – die Infrastruktur, das Personal, der Impfstoff – vom Land, betont Landrat Rosenau und fügt augenzwinkernd hinzu: „hoffentlich“. Der zuständige Dezernent und Verantwortliche für die Koordination der Impfzentren im Enzkreis, Daniel Sailer, ergänzt: „Wir als Kreis gehen in Vorleistung und rechnen dann mit dem Land ab.“

Warum ausgerechnet Mönsheim?

Auf die Frage, warum neben Pforzheim gerade Mönsheim als Standort für eines von zwei Impfzentren im Enzkreis ausgewählt wurde, hat Bastian Rosenau eine klare Antwort. Da sei zum einen die schnelle Bereitschaft der Gemeinde gewesen, ihre für diesen Zweck sehr gut geeignete Halle zur Verfügung zu stellen und damit auch Einschnitte hinzunehmen. Etwa, dass bis zum Sommer dort kein Sportbetrieb stattfinden kann. Zum anderen erklärt dies auch ein Blick auf die Karte, in der die Impfzentren in der Region markiert sind. Zwar liegen die KIZ in Pforzheim und Mönsheim relativ nah beieinander, doch drumherum kommt lange nichts. In östlicher Richtung gibt es in Sindelfingen das nächste KIZ, im Süden sogar erst in Altensteig, im Nordosten in Ludwigsburg. Und weil jeder selbst entscheiden kann, wo er sich impfen lässt, – auch kreisüberschreitend, wie Daniel Sailer erklärt – hat Mönsheim durchaus eine zentrale Lage. Der Enzkreis sei mit gleich zwei Impfzentren „super gut versorgt“.

Die Mönsheimer Gemeinderätin Margit Stähle, die den Bürgermeister Thomas Fritsch vertritt, der sich in Quarantäne befindet, dankte den örtlichen Vereinen und auch der Schule, dass sie das Vorgehen der Gemeinde im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen. „Wir hoffen, dass die Leute das Impfzentrum annehmen“, sagte sie.

An das Impfzentrum ist auch noch ein „Mobiles Impfteam“ (MIT) mit vier Mitarbeitern angegliedert. Dieses wird Menschen beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen direkt vor Ort impfen.