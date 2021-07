Star beim Festival Er macht was er will – und das sehr gut

Er kann es noch. Und erklärt, warum er sich Werke aus der Gedichtsammlung „Der Ewige Brunnen“ ausgesucht hat. Im Bremer Hause seines Ziehvaters, dem bekannten Schauspieler Otto Sander, trafen sich an Weihnachten stets Künstler aller Genres, um gemeinsam zu musizieren und zu lesen. Aus dem „Ewigen Brunnen“ eben.

Nicht nur Faust II

Ben Becker geht es um die Vielschichtigkeit der Dichter. „Es heißt immer: Das ist Goethe, da kann man nicht lachen. Aber auch Goethe kann ja nicht nur Faust II schreiben.“ Zum Beleg seiner These bringt er den „Zauberlehrling“ und setzt sich einen spitzen Hut auf, der sonst bei Halloween-Parties üblich ist. Dass der deutsche Dichter schlechthin den übermütigen Lehrling eine Wanne füllen lässt, ist für Becker ein Beleg für die leichte Seite Goethes: „Warum ausgerechnet eine Badewanne? Er hätte ihn ja auch eine Wand streichen lassen können. Goethe war vorher bestimmt im Weinkeller.“

Als es dunkel wird, ist der Mime auf der Bühne in Betriebstemperatur: „Ich sehe die ganze Freaks nicht mehr, jetzt kriege ich Lust.“ Er singt, tanzt, geht in die Knie und erinnert mit tränenerstickter Stimme an seinen Ziehvater: „Papa Otto hat mir alles beigebracht, von ihm habe ich alles gelernt.“

Reverenz ans Publikum

Zum Beispiel bei den Weihnachtsfesten im Zeichen des „Ewigen Brunnens.“ So will er auch seine Auftritte verstanden wissen: „Sie sind bei mir eingeladen“, sagt er dem Publikum. „Ich mache, was ich will.“ Und das macht er auch. Er erinnert an die „Blutstropfen von Ulrike Meinhof auf dem Beton von Stammheim“. Er rezitiert die Loreley von Heinrich Heine. „Der war schon ein Kommunist als es diesen Begriff noch gar nicht gab.“

Emotionaler Höhepunkt ist „Sag mir, wo die Blumen sind“. Eine spontane Reverenz ans Leonberger Publikum. Geplant war das Anti-Kriegs-Lied nicht. Becker ist also rundum zufrieden. „Nur die Polizei hab ich vermisst“, erinnert er selbstironisch an den Ärger vor vier Jahren in Ludwigsburg.