Ben Becker bei Leonpalooza „Das Publikum ist bei mir zu einem Fest eingeladen“

Es war eine schwere Zeit, in der mir etwas abhandengekommen ist. Anfangs hatte ich gedacht: Also gut, wir machen ein bisschen Urlaub. Dann habe ich zu malen begonnen und mir eine Werkstatt eingerichtet. Aber das hat es nicht wettgemacht. Mit fehlt mein Beruf ungemein. Ich bin nicht der Typ, der sich über mehrere Jahre an ein festes Ensemble bindet. Mir fehlt es, mit meinem, wie ich immer sage, eigenen kleinen Zirkus herumzufahren und meine eigenen Produktionen zu machen. Als Corona losging, hatten wir gerade einmal drei Aufführungen von „Affe“ gehabt. Das war, als wäre mir der Teppich unter den Füßen weggezogen worden.