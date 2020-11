SpVgg Renningen Sprachrohr für die Wünsche der Jugend

Darüber hinaus würde er gern einen eigenen Jugendbereich auf der Homepage des Vereins einrichten. „Dazu kommt aber derzeit relativ wenig Input aus den Abteilungen“, bedauert der 17-Jährige, der Programmieren und 3D-Modelling zu seinen Hobbys zählt und sich vorstellen kann, später in der Film- oder Gaming-Branche tätig zu sein. So besteht seine Hauptaufgabe als Vereinsjugendleiter derzeit vor allem darin, alle Mails, die an das Präsidium des Vereins gehen, anzuschauen. „Da kriegt man einen ganz guten Überblick, was sich im Verein alles so tut“, sagt Marc Bernreuther.

Sollte er nach dem Abitur in absehbarer Zeit zum Studium in eine andere Stadt ziehen, wird es hoffentlich nicht wieder ein Vierteljahrhundert dauern, bis ein Nachfolger für ihn gefunden wird.