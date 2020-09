Delegiertenversammlung SpVgg Renningen Viele neue Köpfe im neuen Präsidium

Zu schaffen machte dem Verein jedoch ein Wasserschaden im Umkleidetrakt, der Reparatur- und Reinigungskosten von insgesamt fast 50 000 Euro nach sich zog. Dennoch konnte Geschäftsführer Daniel Theinl für 2019 ein positives Vereinsergebnis von rund 12 400 Euro verkünden, was 10 000 Euro über dem Vorjahr lag. „2020 wird sich jedoch einiges ändern“, prophezeite Theinl. Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler) ermutigte die Delegierten, in der Coronakrise nicht nachzulassen und kündigte an, dass es in diesem Jahr keine Sportlerehrung in der gewohnten Form geben werde. Und Silke Schätzle ergänzte am Ende einer von viel Beifall begleiteten Versammlung: „Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant“.