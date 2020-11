Sportler des Jahres 2019 Ein Wiederholungstäter und zwei Newcomer

Danach läuft bis Juni erst einmal nichts mehr. Auch keine Sportlerehrung in Leonberg, in deren Rahmen alljährlich die von den Lesern unserer Zeitung gewählten Sportler des Jahres gekürt werden. Das Programm des großen Sportabends in der Stadthalle stand, die Gäste waren eingeladen und hatten ihr Kommen zugesagt. Urkunden und Pokale mussten dann jedoch in den Schränken bleiben.