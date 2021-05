Sport in Pandemie-Zeiten TSG Friolzheim ruft Mitmach-Aktion ins Leben

Kilometer-Erfassung einfach per Google

Entstanden ist die Idee für die Mitmachaktion schon im März, als der Sportkreis Böblingen eine ähnliche Aktion nur für die Sportvereine im Landkreis ins Leben rief. „Da kam vom Vorstand die Idee, das für den ganzen Ort zu machen“, erinnert sich TSG-Mitglied Dietmar Schoch, der im vierköpfigen Planungsteam der Mitmachaktion sitzt. Für die zweite Auflage der Sportaktion passten die Friolzheimer das Konzept etwas an. So wurde beispielsweise die Erfassung der Kilometer optimiert. Wo die Teilnehmer vorher ihre gefahrenen, gelaufenen oder geturnten Kilometer per E-Mail einreichten und diese dann händisch in einen Datensatz übertragen werden mussten, gibt es nun eine wesentlich einfachere Google-Umfrage. „Da kann jeder seine Kilometer selbst eintragen, die werden dann automatisch in einer Excel-Datei gespeichert“, sagt Schoch.