Spielstätte im „Leo 2000“ Jazzclub hat endlich eine Heimat

Besucher strömen ins „Leo 2000“

Durch die unbürokratische Hilfe der Stadt konnten in der Folge die Steinturnhalle und die Räumlichkeiten in der Sportgaststätte des ehemaligen TSV Eltingen vom Jazzclub bespielt werden. Doch eins war immer klar – hier konnte es sich nur um Übergangslösungen handeln. Mit den Räumlichkeiten der alten Tanzschule Wagner schien der Musik- und Medienprofi Frithjof Gänger dann am Ziel angekommen zu sein. Erste Konzerte wurden veranstaltet. Und die Besucher strömten, wie auch bei all den anderen Konzerten, hin zum „Leo 2000“ in der Stadtmitte. Und irgendwie fühlte es sich richtig an, dort zu sein, wo eigentlich alles mal seinen Anfang nehmen sollte.