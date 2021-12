Spendenlauf für Sierra Leone Flachter Schüler sammeln über 10 000 Euro

Im Rahmen der Partnerschaft unterstützen der Förderverein wie auch die Klassen die Kinder in Bo regelmäßig bei der Schulspeisung. Die Idee für einen Spendenlauf stammte schließlich von Karl-Heinz Hartmann, der von 1987 bis 2006 Leiter der Flachter Grundschule war. Im Juli liefen rund 100 Kinder aus Flacht schließlich die 250-Meter-Runden über den Sportplatz des TSV Flacht.

Scheck wurde offiziell überreicht

Heraus kam eine beträchtliche Summe: 10 500 Euro sammelten die Kinder für die Partnerschule in Sierra Leone. Im Rahmen einer Schulversammlung durfte Lehrerin Uta Martin-Knerr, die das Projekt 2019 angestoßen hatte, nun den Scheck an Karl-Heinz Hartmann überreichen – unter großem Applaus der Kinder. Die Weltmission der evangelisch-methodistische Kirche begleitet von Beginn an die Partnerschaft und schaffte die Verbindung zur Schulleitung und dem zuständigen Organisator in Sierra Leone, Dennis Bangalie.

Missionssekretär Frank Aichele kümmerte sich persönlich um das Projekt und konnte in einem kleinen Film direkt aus der Schule in Bo berichten, wofür diese große Geldspende verwendet wird. Die Kinder erhalten wie schon in den vergangenen Jahren täglich eine warme Mahlzeit, die Klassenzimmer werden endlich saniert und Schulmaterial, unter anderem Schultaschen, sollen zur Verfügung gestellt werden. „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten… können das Gesicht der Welt verändern“, hofft die Grundschule Flacht – und wünscht sich, das Leben der Kinder in Bo wenigstens ein bisschen verbessern zu können.