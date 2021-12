Anonymer Spender Diakonie Leonberg erhält erneut 10 000 Euro

Ein besonderes Zeichen

„Es ist ein besonderes Zeichen der Verbundenheit mit unserer Arbeit,“ sagt Vögele, der auch der Vorsitzende des Evangelischen Diakonieverbands im Landkreis Böblingen ist. „Wir können mit dieser außergewöhnlichen Zuwendung Menschen in Not unterstützen und ihnen eine besondere Freude machen.“ Der Dekan ist überwältigt von der Bescheidenheit des Spenders, der bewusst anonym bleiben will. Auch Susanne Maier, die das „Haus der Diakonie“ in Leonberg leitet, ist gerührt. „Die Pandemie hat bei allen ihre Spur hinterlassen und uns vor große Herausforderungen gestellt. Es ist deshalb keine Selbstverständlichkeit, dass wir nun eine so hohe Spende erhalten.“