Spendenaktion im Altkreis Schulranzen für geflüchtete Kinder

Taschen und Rucksäcke für den Schulbesuch

So kam sie dazu, immer wieder Sammelaktionen zu starten, um zu helfen und die schlimmste Not zu lindern. Dabei arbeitet sie mit der Schweizer Hilfsorganisation Network Anthropia zusammen, deren Mitglied sie inzwischen ist. Waren es in der Vergangenheit warme Winterkleidung und -schuhe, so hat Ute Wolfangel bei der diesjährigen Hilfsaktion vor allem die Kinder und Jugendlichen im Blick. Viele Kinder in den Camps dürfen inzwischen zwar die Schule besuchen, seien aber mit Schulmaterial und Schulrucksäcken schlecht ausgestattet, berichtet sie von dem Aufruf einer Hilfsorganisation aus Thessaloniki. Deswegen hat sie nun eine Spendenaktion gestartet, bei der gut erhaltene und saubere Schulranzen, Laptop-Taschen oder kleinere Wanderrucksäcke gesammelt werden sollen. „Wir schicken die Spenden direkt in die Camps, wo sie von der jeweiligen Hilfsorganisation verteilt werden“, erklärt Ute Wolfangel.