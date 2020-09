Lieferung geht an privaten Hilfsorganisationen

Nach dem Brand auf Lesbos ist die Not in den Flüchtlingslagern groß. Die Lieferung aus Weil der Stadt geht an das „One Happy Family Community Center“ auf Lesbos, ein Bündnis von privaten Hilfsorganisationen, die eine Infrastruktur für die Geflüchteten in der Nähe des Lagers Moria errichtet hatten.