Seilbahn in Leonberg Das war’s: Seilbahn schwebt in weite Ferne

Machbarkeitsstudie

Nach langem Hin und Her verständigte sich der Gemeinderat vor einem Jahr mehrheitlich auf eine Machbarkeitsstudie, anhand derer die Realisierungschancen überprüft werden sollten. Die Rathausspitze erhoffte sich zudem Hinweise auf die künftige Ausgestaltung einer kommunalen Verkehrspolitik jenseits der Seilbahn. Gegen eine Seilbahn spricht vor allem die Führung über und an Wohnhäusern vorbei. Fahrgäste könnten also in Privatwohnungen oder Gärten schauen. „Das funktioniert in Südamerika, wo der Leidensdruck durch den Verkehrskollaps viel größer ist als bei uns“, sagt der österreichische Seilbahn-Experte Christof Albrecht. In Europa sei das nicht durchsetzbar.