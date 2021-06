Schwalbenfreundliches Haus Zum Glück sind die Leonberger nicht beknackt

Alts Rathaus ohne Knaggen

Am Alten Rathaus nutzen die Vögel die Nischen an den herausragenden Balken des Fachwerks, um ihre Nester aufzumauern. Das verdanken sie dem Umstand, dass die Leonberger 1468 beim Bau ihres Rathauses fortschrittlich waren. Sie haben auf Knaggen verzichtet, die sonst beim Fachwerk mit auskragenden oberen Stockwerken errichtet wurden, um sich hier aufbauende Lasten zu tragen – ohne Knaggen haben die Schwalben mehr Platz. Die Knagge ist laut Bauhistorikern auch der Ursprung für das Attribut „beknackt“.

Seit jeher fühlen sich die Schwalben am Rathaus wohl. Sie müssen hier nicht nur selbst bauen, am Fachwerk sind auch künstliche Nester angebracht. Wer ein solches ergattert, erspart sich das Bauen – was gut in die Bemühungen der Stadt für bezahlbaren Wohnraum passt.

Plakette und Urkunde für die Stadt

Doch warum hat die Vorsitzende der Nabu-Gruppe Leonberg, Elke Selig, den Oberbürgermeister und den Baubürgermeister auf den Marktplatz eingeladen? Mit dabei hat sie für die beiden Plaketten und Urkunden für ein „Schwalbenfreundliches Haus“. In ganz Deutschland würdigt nämlich der Nabu Menschen, die Schwalbennester an oder in ihren Gebäuden erhalten, mit einer Plakette und einer Urkunde, auch um auf die Schwierigkeiten der Schwalben hinzuweisen, geeignete Nistplätze zu finden. Was an der modernen Bauweise liegt und weil viele Zeitgenossen sich an ihren Hinterlassenschaften stören.

„Die Schwalben sind am Rathaus willkommene und gern gesehene Besucher“, freut sich Martin Georg Cohn. „Diese gefiederten Bewohner des Marktplatzes sind als Boten des Sommers für viele Besucher ein Zeichen des Wohlfühlens und stehen für ein besonderes Flair “, ist der Oberbürgermeister überzeugt. Im Freien zu sitzen, die Gastronomie der Altstadt zu genießen, die Rufe der Schwalben zu hören und ihnen bei ihren Flugkünsten zuzusehen, sei gerade jetzt, wo die Menschen vieles intensiver wahrnehmen würden, etwas Besonderes, das es zu schützen gelte.