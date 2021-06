Auszeichnung für Rutesheimer Familie Ein gutes Zuhause für Schwalben

Die Zeit, in der die Nester bewohnt sind, ist kurz. Die Altschwalben legen hier im Frühjahr ihre Eier und ziehen ihre Jungen auf. Gegen Herbst verabschiedet sich die Schwalbenfamilie in den Süden. Mehr als 10.000 Kilometer legen die Zugvögel dabei zurück, um in wärmeren Regionen zu überwintern. Bevor sie aufbrechen, merken sich die Schwalben genau, wo ihr Nest ist, damit sie im Folgejahr zwischen März und Mai wieder dorthin zurückfinden können. Die kleinen Vögel können bis zu zwölf Jahre alt werden.

Schwalben sind bedroht, daher stehen sie mitsamt ihren Nestern ganzjährig unter Naturschutz. An den modernen, glatten Hausfassaden haben sie es aber immer schwerer, geeignete Nistplätze zu finden. Ihre Anzahl geht daher immer stärker zurück, auch weil es oft nicht genug Insekten gibt.

Perouse erhält ein „Fertig-Schwalbenhaus“

Wenn die Schwalben nicht von alleine kommen, können Vogelfreunde ihnen aber ein künstliches Schwalbennest anbieten. Ein solches „Fertig-Schwalbenhaus“ wird jetzt am Perouser Alten Rathaus angebracht. Dort nisten die Schwalben bereits, allerdings an einer ungünstigen Stelle, an einem Stahlträger hinter dem Gebäude. Daher wollen die Nabu-Fachleute ihnen für das kommende Jahr eine Alternative anbieten. Schwalben nehmen die Fertignester gerne an, vor allem, wenn es in der Gegend wenig Lehm für ein Nest gibt. Kunstnester kann man unter dem Dachgiebel, an Garagen oder Stallungen in mindestens 2,5 Meter Höhe anbringen.