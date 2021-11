Schlegler Heimsheim Am Anfang stehen die „Könige zu Heimsen“

Als 1999 von der Stadtkapelle die Bitte kam, beim Schleglerfest als Mittelalter-Gruppe mitzumachen, hielt neben dem Theaterspielen auch das mittelalterliche Treiben immer mehr Einzug in die Vereinsaktivitäten. „Wir sind in ganz Deutschland unterwegs gewesen, um uns passende Ausrüstung und Waffen zu besorgen“, erzählt Manfred Walter. Der Kampf mit Stock und Schwert, Bogenschießen sowie mittelalterliche Tänze hatten sich in schon vorher im Verein etabliert. Die Schlegler entdeckten den Spaß am mittelalterlichen Lagerleben und nehmen bis heute an Mittelalter-Veranstaltungen und -Märkten in der Region und weit darüber hinaus teil. Zehn Jahre lang veranstaltete der Verein selbst einen Schleglermarkt, abwechselnd in Heimsheim und Friolzheim. „Doch er war immer mehr auf Konsum ausgerichtet, das wollten wir nicht mehr unterstützen“, sagt Walter.

Beim Geburtstagsfest unüberhörbar waren die „Martinsvögel“, die mit Sackpfeife, Leier, Flöte und Trommeln mittelalterlich anmutende Musik machen. Und mit Gesang, manchmal auch mit einem Augenzwinkern, wenn etwa Simon Kleinecke fragte: „Wann gibt’s mal wieder echte Ritter, so Ritter, wie es früher einmal gab, mit langem Schwert und blanker Rüstung und einem großen Herz für eine gute Tat?“

Die gute Tat haben die Vereinsmitglieder schon seit Jahren im Blick: Sie sammeln Spenden zugunsten schwerstkranker Kinder. Geld kommt etwa von den Rittermahlen, die der Verein organisiert. Apropos Rittermahle: Am ersten Abend stellten sie Öllampen im Raum auf mit dem Ergebnis, dass die Wände im Kasten schwarz waren: „Wir mussten drei Tage lang putzen, um sie wieder einigermaßen weiß zu bekommen.“

Auch die Zukunft haben die Mittelalter-Freunde im Blick: Drei Mitglieder sind zu Jugendleitern geschult worden, an einem Konzept für eine Jugendgruppe wird gerade gebastelt. Im renovierten Schlosskeller sollen vielleicht schon nächstes Jahr Kleinkunstveranstaltungen stattfinden, und vielleicht klappt es ja auch mit der Suche nach einem Grundstück für ein eigenes Vereinsheim.