Heimsheim Das Rittermahl feiert im Keller erfolgreich Premiere

Erst hatte alles so schön angefangen: Nach Jahren ohne eigene Vereinsräume kamen die Schlegler 2019 mit der Stadtverwaltung überein, dass sie den Keller des Schlosses für sich nutzen können. Ursprünglich wollten sie in einen Neubau auf dem Gelände des Bauhofs. Dafür haben die Schlegler nach wie vor Pläne, was ihren Übungsbetrieb angeht. Doch für ihre regelmäßigen Treffen suchten die Mittelalterfreunde nach einer möglichst zeitnahen Lösung – und ebenso für ihr Rittermahl, das größte Aushängeschild des Vereins und vor allem dessen einzige Einnahmequelle. Das hatte vorher immer im Schleglerkasten stattgefunden, der aber seit mehr als einem Jahr aus Brandschutzgründen gesperrt ist.