Leonberg/Gerlingen. - Was sich in Gerlingen abgespielt hat, wiederholt sich am Donnerstagabend in Leonberg. In der ehemaligen Hauptpost, wo Helfer von der Stadt, der Feuerwehr und mehr als 100 Freiwillige, die sich spontan gemeldet hatten, Hilfsgüter für die Ukraine annehmen, herrscht gewaltiger Andrang. Es sind so viele Autos unterwegs, dass sich der Verkehr in der Eltinger Straße bis zum Leo-Center zurückstaut.