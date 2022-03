Gerlingen zeigt Flagge Friedensdemo und tatkräftige Hilfe

Lesen Sie aus unserem Angebot: Weil der Städterin fährt Hilfsgüter nach Polen

Lindner geht auch auf die Annexion Russlands der Krim 2014 ein, ordnet ein und sagt, heute bestehe „eine völlig andere Situation“. Und er betont, dass der Bundestag ein „klares Zeichen“ Deutschlands gesetzt habe, „an der Seite der Ukrainer zu stehen“. Am Schluss wendet er sich direkt an die Ukrainer, in ihrer Muttersprache. In Gedanken seien die Menschen bei ihnen, sagt er. Und dass er sicher sei, dass man nicht aufgegeben werde in diesem Kampf. Lindner spricht diese Worte sowohl in ukrainischer als auch russischer Sprache, um alle Ukrainer einzuschließen – also auch jene, die in der Grenzregion leben.

Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) hatte sich zuvor vor allem an die Gerlinger gewandt. „Ich bin stolz, das so viele von Ihnen heute Abend hier sind.“ Viele treibt auch die räumliche Nähe des Kriegs an. Unter ihnen ist Oestringers Amtsvorgänger Georg Brenner. Er hatte 2013 den ungarischen Verdienstorden abgelehnt, verbunden mit Kritik an Victor Orbans Politik. Die Reaktionen, auch der ungarischen Partnerstadt Gerlingens, waren massiv. Brenner blieb dabei, er sieht sich bestätigt in der Kritik am ungarischen Ministerpräsidenten.

Bürgermeister zitiert Christian Morgenstern

„Wir sind vergangenen Donnerstag in einer neuen Welt aufgewacht“, nimmt Dirk Oestringer die Worte der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf. Der Verwaltungschef ruft verstörende Bilder in Erinnerung, von Menschen die in Metrostationen Zuflucht suchen und die aus Altglas und Styropor Molotowcocktails bauen und von 500 000 Menschen, die deshalb auf der Flucht sind. „Dieser Krieg ist auf das Schärfste zu verurteilen.“ Eigentlich, so fügt er an, habe er geglaubt, der Kalte Krieg sei längst überwunden.

Dann zitiert der Gerlinger Rathauschef den Dichter Christian Morgenstern, um noch deutlicher zu werden. „Einen Krieg beginnen, heißt nichts weiter, als einen Knoten zerhauen, statt ihn auflösen.“ Oestringer sagt, dass die Menschen mit der Überwindung der Pandemie, mit Wirtschaftstransformation, Klimakrise und Digitalisierung wahrlich andere Probleme hätten, „als die Allmachtsfantasien irgendwelcher älteren Herren“. Und er beantwortet die Frage, die die Menschen auf dem Platz an diesem Abend eint: „Was können wir tun?“ Bei dieser Kundgebung könne man „ein Zeichen setzen für den Frieden in Europa“ und für die „Werte, die der Gesellschaft wichtig“ seien, wie Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und Demokratie.

Noch bis Freitag werden Spenden angenommen

Oestringer weist zudem auf die Spendenaktion hin, die der CVJM in Kooperation mit der örtlichen Spedition Heck organisiert hat. Am Tag danach ist Julia Heck völlig überwältigt. Die Spendenbereitschaft ist so groß, dass ein zweiter Lastwagen zur Verfügung gestellt werden soll. Rund hundert Helfer sind gekommen, um die Spenden zu verpacken und die Helfer mit Essen und Getränken zu unterstützen. „Das hätte ich nie gedacht“, sagt Julia Heck in einer ersten Reaktion.

Hilfsaktion in Gerlingen

Transport

Für einen Hilfstransport nach Medyka an der polnisch-ukrainischen Grenze sammelt der CVJM in Kooperation mit der Spedition Heck bis Freitag, 4. März, Schlafsäcke, warme Kleidung, Schuhe, Socken, neue Unterwäsche, Decken, Riegel, Babybedarf, Windeln, Spielsachen, Kuscheltiere, Bürsten, Kämme, Medikamente, Verbandsmaterial. Die Spenden werden an diesem Donnerstag von 9 bis 19 Uhr angenommen und am Freitag von 9 bis 15 Uhr. Wer den Organisatoren bei Annahme, Sortieren und Verpacken helfen möchte, kommt einfach zu den Annahmezeiten auf den Rathausplatz. Willkommen sind auch kleine Snacks zur Stärkung der Helferinnen und Helfer. Der Transport soll am Freitag starten.