Tabuthema Sternenkinder Alisa ist jetzt bei den Sternen

„Ich weiß, dass es viele nicht verstehen können. Aber ich habe gelacht, weil ich mich gefreut habe. Weil ich den Wunsch hatte, mein Mädchen heim zu holen“, sagt Anja, die immer sehr offen mit dem Erlebten umgegangen ist.

Ein paar Monate später treffe ich zufällig meine Freundin Sophia in der Stadt. Sie wirkt ein bisschen traurig, doch wir müssen beide weiter. Erst später fällt mir auf, was an der Begegnung merkwürdig war. Sophias Bauch unter der weiten Jacke war weg. Sie war im siebten Monat schwanger gewesen. Es sollte auch ein Mädchen werden, Tara. Sophia redet sehr selten darüber. In ihrer Wohnung gibt es kein Foto, kein sichtbares Erinnerungsstück an Tara. Mittlerweile hat sie zwei Kinder. Ob es ein Grab für ihr kleines Mädchen gibt, auf das ich Blumen legen könnte, ich weiß es nicht.

Diese beiden Erlebnisse so kurz nacheinander haben mich sehr bewegt. Ich schreibe über viele Themen. Auch über Neujahrsbabys. Die Arbeit des Hospizes. Trauerbegleitung. Aber Sternenkinder?