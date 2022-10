Rutesheim Vom Mitfahrbänkchen bis zur Stadt in 100 Jahren

Ideen in die Tat umsetzen

Deutlich wurde auch, dass viele der Anwesenden nicht nur mit Ideen gekommen waren, sondern auch, um ihre konkrete Mitwirkung zu bekunden. So hat ein anderer Bürger einen Bücherschrank in einer alten Telefonzelle vorgeschlagen und gleich seine Bereitschaft angeboten, das Projekt in die Hand zu nehmen. Die Vorschläge reichten von einem Verschenk-Häusle oder einen Verschenk-Tag bis dahin, Insektenhotels großzügig in und um die Stadt verteilen. Foodsharing, ein Mitfahrbänkle, Garagendachbegrünungen, die clevere Nutzung von Regenwasser wurden ebenso angesprochen wie die Vision, schon heute die Grundsteine für die Entwicklung der Stadt in 100 Jahren zu denken.