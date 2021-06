Stadtbibliothek Heimsheim Zum Roman gibt’s die Popcorn-Maschine dazu

Lesen Sie hier: Am Podest des Dichters wird weiter gesägt

„Die Leihbar ist eine logische Fortsetzung dieses Angebots“, findet Gehrer. Bibliotheken, so bestätigt er, seien in ihrer Natur schon nachhaltig, weil dort Medien geteilt werden – ein sinnvoller Ort also, um eine Art „Nachhaltigkeits-Hub“ zu schaffen. Das ist auch zukunftsträchtig: „Die Bedeutung traditioneller Medien nimmt mit Angeboten wie Netflix ab“, sagt Gehrer. Sich mit der Frage zu beschäftigen, was die Menschen also auch in Zukunft in Bibliotheken zieht, ist also nicht ganz unwichtig.

Das Mikroskop ist besonders beliebt

Seit einigen Monaten hat die Bibliothek in Heimsheim nun wieder auf – die Leihbar wurde seitdem gut aufgenommen, berichten die Bibliotheksmitarbeiter. Besonders beliebt: Das diverse Werkzeug, die Popcorn-Maschine, das Mikroskop und die Nähmaschine. Jetzt, wo es draußen wieder wärmer ist, werden auch die Gegenstände für draußen – etwa das Einrad, aber auch hölzerne Pedale oder Stelzen – häufiger ausgeliehen. Nicht ganz so beliebt sind unterdessen die Karaoke-Anlage oder die Buffet-Wärmeplatte. Das läge, so Jan Gehrer, aber vermutlich daran, dass größere Partys aktuell noch nicht möglich sind.

Probleme mit den Objekten der Leihbar hat es laut den Mitarbeitern bisher noch nicht gegeben. „Nur die Popcorn-Maschine wurde einmal ungereinigt zurückgegeben“, erinnert sich Gehrer. Diese habe man dem Bibliothekskunden dann noch einmal mitgegeben. Größere Schäden gab es aber noch keine. Ob alles noch funktioniert, kontrollieren die Mitarbeiter regelmäßig.

Repair-Café soll einziehen

Bei diesen Angeboten in Sachen Nachhaltigkeit soll es aber in Zukunft nicht bleiben: Gerade stellen die Bibliotheksmitarbeiter ein Repair-Café auf die Beine. Dort sollen in Zukunft unter Anleitung Haushaltsgegenstände repariert werden, damit diese nicht immer gleich weggeschmissen werden müssen – „Hilfe zur Selbsthilfe“ nennt Jan Gehrer das.

Ähnliche Angebote gibt es beispielsweise auch in Leonberg, in Rutesheim und in Weil der Stadt. Einige Reparateure haben sich schon gefunden, etwa ein Freiwilliger, der sich mit Elektroarbeit auskennt, oder zwei Frauen, die besonders gut nähen können. Mit der Stadt habe man bereits über eine Versicherung der Reparateure gesprochen – damit diese nicht haften müssen, falls mit den reparierten Gegenständen etwas passieren sollte. Weitere Freiwillige sucht die Stadtbibliothek Heimsheim aber nach wie vor. Losgehen soll es dann gegen Herbst.