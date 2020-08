Warum dieser Hilferuf?

Ob wohl seinerzeit im Herbst 1953 in Rutesheim eine Hitzewelle herrschte oder der Vorrat an Bier aufgebraucht war, lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Und so bleibt es ein Geheimnis, was den Gipsermeister und seine Mitarbeiter dazu veranlasst hat, diesen Hilferuf zu setzen.