Russland-Ukraine-Krieg Sportvereine bieten Soforthilfe für Geflüchtete

Die Sprachbarriere ist im Sport schnell überwunden

Basketball, Schwimmen und Turnen – das sind die Abteilungen der KSG Gerlingen, in denen ukrainische Kinder und Jugendliche bereits mitmachen. „Wir nehmen die Kinder auf, sie werden angemeldet und sind beitragsfrei“, sagt Sabine Wahl. Die Vorsitzende der rund 2100 Mitglieder starken KSG Gerlingen hat selbst schon die ersten Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht. Zwei Kinder aus der Ukraine sind bei ihr in der Gruppe Sport für Mutter und Kind, in der sie als Übungsleiterin aktiv ist. Die Sprachbarriere lässt sich im Sport leicht überwinden. Sabine Wahl: „Das ist learning by doing. Wir machen etwas vor, die Kinder machen es nach. Teilweise sind sie aber auch schon im Deutschunterricht.“

Ist ein Beschäftigungsprogramm sinnvoll?

Ganz unbürokratisch geht es auch bei den TSF Ditzingen zu. Für ein ukrainisches Mädchen wurde ein Platz in einem Schwimmkurs organisiert. „Das war der Vorläufer. Da wird im Moment niemand eine Rechnung schreiben“, sagt Uli Meireis. Der Vereinsvorsitzende rechnet in den kommenden Tagen und Wochen mit größerem Zulauf. Im Vorstand und Hauptausschuss wird darüber diskutiert, in welcher Form der Verein unterstützen kann. Fragen kommen auf. Der Vereinschef nennt einige: „Wie machen wir das mit der Sprache? Wie erfahren die Menschen, dass es uns gibt? Wie machen wir das mit dem Vereinsbeitrag?“ Diskutiert wird auch über ein gezieltes Sport- und Beschäftigungsprogramm. „Um möglicher Langeweile vorzubeugen, hilft es vielleicht, tagsüber mit einer Gruppe zwei Stunden auf den Fußballplatz zu gehen. Es muss natürlich auch jemand bereit dazu sein, das zu betreuen“, sagt Uli Meiereis.

Bei der SpVgg Renningen steht zunächst die schnelle unkomplizierte Hilfe im Vordergrund. „Die Geflüchteten aus der Ukraine können jederzeit vorbeikommen. Es gibt keine Hindernisse. Das Thema Beitrag ist in dem Fall erst einmal sekundär“, sagt der SVR-Geschäftsführer Daniel Theinl. „Erst wenn es zu längeren Aufenthalten kommt, muss das ganze dann noch mal besprochen werden.“