Böblingen - Was schon für Freitag prognostiziert worden ist, ist nun am Sonntag eingetreten. Der Kreis Böblingen hat den Inzidenzwert 50 überschritten. Der Wert lag laut Meldung des Landesgesundheitsamts am Sonntag um 16 Uhr bei 54,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Damit tritt am heutigen Montag, 19. Oktober, eine neue „Allgemeinverfügung“ in Kraft, teilt das Landratsamt Böblingen mit.