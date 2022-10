Renningen Startschuss für neue Sporthalle in schwierigen Zeiten

Die Kosten für verschiedene Gewerke steigen teilweise drastisch. So sind es etwa bei den Zimmerer- und Holzbauarbeiten 320 000 Euro mehr als geplant. Die Angebote für Elektroinstallationsarbeiten und Sanitärinstallationen lagen viel zu weit über dem Ansatz und werden neu ausgeschrieben. Für andere Gewerke, etwa für die Haustechnik, gab es gar keine Angebote, sodass Ausschreibungen neu gestartet werden müssen. Hatte die Stadt laut Faißt ursprünglich einmal mit sechs Millionen Baukosten gerechnet, so liege man inzwischen bei rund 13 Millionen, was aber wohl nicht reichen und eher in Richtung 15 Millionen gehen werde. „Letztlich heißt es aber jetzt, Augen zu und durch“, sagte Wolfgang Faißt. Die Halle werde immer dingender, Schulen und Vereine hätten einen „unheimlichen Bedarf“. Es gelte demnach, für ausreichende Sportmöglichkeiten zu sorgen. Das ist umso wichtiger, weil die Bevölkerungszahl weiter wachsen wird, nicht zuletzt durch das Neubaugebiet Schnallenäcker III mit geschätzten rund 1000 neuen Einwohnern.