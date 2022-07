Renningen-Mennecy 40 Jahre gute Partnerschaft

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Partnerschaftskomitee Renningen Beim Abschied fließen schon mal Tränen Reger Austausch: Das Partnerschaftskomitee der Stadt hat sich neu aufgestellt.

„So etwas ist für Geld nicht zu bekommen“, findet Daniela Tortiello, „so viel echte Freude an Begegnungen.“ Es ist eben eine ganz spezielle Art der Zusammenkunft, der große Offenheit und auch Vertrautheit zugrunde liegt. Es ist schon so: „Es treffen sich Freunde“, beschreibt Elly Marschall prägnant das Gefühl und erzählt: „Einmal kamen zwei Schwestern nach der ersten Nacht bei den Gasteltern mit völlig verschwollenen, verweinten Augen zum Basketballtraining, und ich dachte schon, oje. Dann hat sich herausgestellt, dass die beiden Mädchen eine Haustierallergie hatten, die Gasteltern aber alle möglichen Tiere. ‚Bitte Elly‘, haben sie gefleht, ‚kannst du uns nicht Medikamente besorgen, die Gasteltern sind so nett, wir wollen dort bleiben!‘“

Schöne Erinnerungen auch an Occhiobello

Es sind diese Erlebnisse, die die Arbeit der ehrenamtlichen Komiteemitglieder so einmalig machen und an die sie sich noch viele Jahre später erinnern. Wie auch an den denkwürdigen Besuch in Occhiobello, an dessen Ende Daniela Tortiello von einem Fremden eine DVD in die Hand gedrückt bekam. „Ich solle es einfach mal anschauen, meinte er, und verschwand“, erzählt sie. „Erst war ich sehr skeptisch, aber was soll ich sagen – das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, denn die Mittelalterfreunde aus Italien haben sich im Film vorgestellt, um Kontakte zu den Rittersleuten der Rankbachstadt zu knüpfen. Inzwischen sind die französischen, italienischen und deutschen Mittelalterfreunde eine verschworene Gemeinschaft, die sich regelmäßig trifft.

Für die Komiteemitarbeiter steht neben all dem aber noch ein anderer Gedanke im Raum. „Der europäische Friedensgedanke manifestiert sich in den persönlichen Begegnungen und Beziehungen“, sind sie alle überzeugt.