Renningen-Malmsheim Nachts das Museum neu entdecken

Essigwasser gegen graue Haare

Mit dem Finger über die Bohnenschnippelmaschine aus der Jahrhundertwende streichen, die schwere, unhandliche Spätzlesmaschine – sicher eine der Ersten ihrer Art – bewundern und vorsichtig durch die „Schatzkammer der Deutschen Hausfrau. 1000 preisgegebene Geheimnisse“ blättern. So erfuhr die sparsame Hausfrau, das Essigwasser gegen graues Haar und Rotwein, Heidelbeeren oder Kaffee gegen Durchfall helfen soll. Die Exponate bieten Gesprächsstoff für mehrere Generationen – warum nicht mal mit Oma und Opa hin?

Und während unten die Jazzband für gute Laune sorgt, kümmern sich die Helfer in der oberen Etage um das leibliche Wohl der Gäste. „Wir packen alle mit an“, so Sybille Svejkovsky. Das leckere Fingerfood ist selbst gemacht, Freunde und Bekannte haben mitgeholfen. Die Besucher langen auch zu, man weiß, dass Malmsheim kulinarisch gut aufgestellt ist. Die überwiegende Zahl der Besucher, denen das Erdgeschoss schon längst zu eng ist und die auf die anderen Ebenen ausweichen, kommt auch aus den beiden Rankbachorten. Einige haben es sich auf der Galerie gemütlich gemacht, sie schlotzen dort ihr Viertele und lauschen in der einzigartigen Atmosphäre der Band.

Freude für die Organisatoren

„Es macht so viel Spaß zu sehen, wie die Leute das Museum und die Veranstaltung genießen“, sagt Sybille Svejkovsky. Die Ideen, den Besuchern ihr Heimatkundemuseum immer wieder neu und anders zu präsentieren, gehen den regen Vereinsmitgliedern nicht aus. Neue Mitglieder und neue Ideen sind übrigens stets willkommen.

Die Saison im Museum

In dieser Saison hat das Museum noch am 25. September und am 9. Oktober jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. So lange läuft auch noch die Sonderausstellung „150 Jahre Eisenbahn im Rankbachtal“. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden gerne angenommen. Von Mai bis Oktober sind gegen Gebühr seit diesem Jahr auch standesamtliche Trauungen im Museumsgarten möglich. Mehr dazu unter www.heimatverein-rankbach.