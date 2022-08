Bildungszentrum Renningen Monika Frese ist die neue Leiterin der Realschule

In der Umgebung von Leonberg ist Monika Frese keine Unbekannte. 16 Jahre lang war sie Lehrerin in der Ludwig-Uhland-Schule in Heimsheim. Nach mehreren Jahren als stellvertretende Rektorin in Ludwigsburg ist sie nun die Schulleiterin der Realschule Renningen. Der Ausbau der Berufsvorbereitung und die Stärkung der schuleigenen Profile liegen ihr besonders am Herzen. Eine weitere Herausforderung erwartete sie direkt zu ihrem Start kurz vor den Ferien: die anstehende Großbaustelle zur Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes.