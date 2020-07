Renningen Gymnasiasten beschäftigen sich mit Rassismus

Dann können die Jugendlichen nämlich schnell mal einen Auslug nach Kiel machen, ohne lange und kostspielige Reisen unternehmen zu müssen. Aminata Touré (Grüne) ist seit einem Jahr Vizepräsidentin des Landtages von Schleswig-Holstein. Die 27-Jährige war jetzt ebenfalls zu Gast bei einem Online-Gespräch mit den Renninger Gymnasiasten. „Seit den Unruhen in Amerika ist sie eine gefragte Interviewpartnerin in den Medien“, weiß die Lehrerin Kerstin Janser. „Umso begeisterter waren die Schüler, dass Aminata Touré ihnen gleich zu Beginn das Du angeboten hat.“ Touré war selbst als Schülerin an ihrer Schule in Projekten gegen Rassismus und mit Courage engagiert. „Es ist aber wichtig, sich nicht auf einer solchen Auszeichnung auszuruhen, sondern unermüdlichen Einsatz gegen Rassismus zu zeigen“, gab die Politikerin den Schülern mit auf den Weg.