Auszeichnung für Gymnasium Renningen Einstehen gegen Diskriminierung

Die Initiative, diese Auszeichnung anzustreben, ging von Schülern aus, die am „Erasmus+“-Projekt zum Thema Menschenrechte mitwirken. Für diese Schüler lag eine Verknüpfung des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mit dem Projekt „What’s left from human rights – human rights in action“ (dt. „was ist übrig von Menschenrechten – Menschenrechte in Aktion“) nahe. Dieses von der EU-geförderte Projekt lief in Kooperation mit vier Partnerschulen aus Polen, Italien, Spanien und Griechenland über zwei Schuljahre hinweg. Die europäischen Schüler und Lehrer arbeiten im virtuellen Klassenzimmer an gemeinsamen Aufgaben und Produkten und treffen sich in regelmäßigen Abständen in den jeweiligen Schulen der Projektpartner.