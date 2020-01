Renningen erneut gegen Radweg Große Enttäuschung bei den Radfahrern

„Einen ,guten‘ Schotterweg gibt es nicht“

„Der Waldweg wäre dann eine akzeptable Alternative, wenn er asphaltiert wäre“, stellt Peter Grotz klar. „Ein geschotterter Waldweg ist für Freizeitradler okay, aber nicht für die, die die Strecke täglich im Berufsverkehr nutzen.“ Lothar Braun erklärt, warum: „Für den Alltagsradfahrer ist eine wassergebundene Oberfläche eine erhebliche Einschränkung bezüglich Befahrbarkeit mit schmalen Reifen, Kraftaufwand und Rutschsicherheit.“ Spurrillen werden bei Begegnungsverkehr zudem zum Problem. „Einen ,guten‘ Schotterweg gibt es nicht“, so Braun.

Der ADFC hofft nun stark, dass zumindest in diesem Punkt im Renninger Gemeinderat noch ein Umdenken stattfindet. Denn bislang fanden erst die Vorberatungen in den Ausschüssen statt, eine endgültige Entscheidung fällt am 27. Januar. Ob die Protestaktion des ADFC – jede Woche radelt eine Gruppe die Strecke zwischen Malmsheim und Perouse ab – in irgendeiner Form weitergehen wird, ist aber noch offen. „Das müssen wir mit den Kollegen vor Ort besprechen, wenn der jetzt erst einmal aufgestaute Frust verdaut ist“, sagt Peter Grotz.