Diskussion in Renningen Radweg nach Perouse fällt erneut durch

Doch egal ob 0,8 oder 3,8 Hektar – für die meisten Ratsleute standen der finanzielle Aufwand und die ökologischen Auswirkungen in keinem Verhältnis zum Effekt, der durch einen Radweg an dieser Stelle erzielt würde. „Eine Verbindung zwischen Malmsheim und Perouse muss es geben, aber es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit“, erklärte Marcus Schautt für die Freien Wähler. „Wir brauchen Radfahrer, wir brauchen aber auch Bäume, das ist eine Abwägungssache. Wir sehen es tatsächlich nicht, dass durch diese neue Verbindung so viel mehr Radfahrer dort fahren würden.“

Enttäuschung in Rutesheim

Enttäuscht ist über diese Entscheidung der Erste Beigeordnete der Stadt Rutesheim, Martin Killinger. Der Gemeinderat dort hatte schon bei der ersten Abstimmung 2015 klar für den Radweg votiert, der das bestehende Radwegenetz gut ergänzt hätte. „Attraktive, gute Radwege sind ein wirksamer Beitrag für eine nachhaltige Mobilität und Klimaschutz“, findet Killinger. Freizeitradler nutzten zwar gerne die schönen Feld- und Waldwege, für Alltagsradler auf dem Weg zur Arbeit seien straßenbegleitende Radwege aber wichtig. „Auch das Sicherheitsgefühl ist vor allem nachts deutlich höher als bei Radwegen im Wald.“ Hier sei eine wichtige Chance wieder für Jahre vertan worden.

Überrascht ist man derweil sowohl im Landratsamt in Böblingen als auch in der Nachbarkommune Rutesheim über die Renninger Absage an den Alternativvorschlag des Landkreises, nämlich die Waldwegeverbindung der beiden Ortsteile zu asphaltieren. Auch hier spielte der ökologische Aspekt eine Rolle, Ziel sei es eher, Wege im Wald zu entsiegeln, statt neue Flächen zu versiegeln, erinnerte der Renninger Förster. Auch aus anderen Gründen sei ein Asphaltweg im Wald schwierig: Zum Beispiel muss der Weg breit und stabil genug für die schweren Forstfahrzeuge sein, Wurzeln können den Belag zudem leicht aufbrechen. Für Radfahrer sei Asphalt nicht unbedingt besser als ein Schotterweg, gerade bei Nässe und herabfallendem Laub werde er schnell rutschig.

Gleichwohl sicherte die Renninger Stadtverwaltung zu, die Strecke „weiterhin in einem sehr guten, fahrradtauglichen Zustand“ zu halten und stand partiellen Verbesserungen des Weges offen gegenüber.

Die endgültige Entscheidung über die genannten Punkte trifft der Gemeinderat Renningen am 27. Januar.