Reitturnier in Heimsheim Jörg Widmaier gewinnt das S-Springen

Spannendes S-Springen zum Abschluss

Wie im späteren Großen Preis reihte sich hier Mareike Pape als Prüfungszweite ein. Auch da auf Chiara sitzend, die seit dem Tokio-Sieg des Briten Ben Maher in der vorigen Woche plötzlich Halbschwester eines Olympiasiegerpferdes ist. Wie Chiara stammt nämlich auch Mahers Explosion direkt von Chacco-Blue ab. Die weiteren Heimsheimer M-Siege gingen unterdessen an Jacqueline Staiger (RFV Weilheim/Teck) und den einstigen Aischbach-Springreiter Julian Stahl, der seit dieser Saison für Leinfelden-Echterdingen startet. „Alles in allem“, sagte Turnierleiterin Karin Schwab, „können wir zufrieden sein, am Sonntag war das Wetter ja gut, es kamen viele Zuschauer und das S-Springen war richtig spannend.“