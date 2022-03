Reitsport in Weil der Stadt Am Ende entscheiden Hundertstel

Insgesamt sprangen von den 42 Finalisten des Normalumlaufs neun in der Siegerrunde mit, darunter aus dem Altkreis Leonberg die auf Platz acht und neun gelandeten Jürgen Eberhard (RFV Weil der Stadt/auf Coupe du Diamant) und Jörg Widmaier (PSZ Benzenbühl/auf Bella Bimba).

Über Weil der Stadt nach Lyon

Einige in der schweren Klasse erprobte Reiter nutzten Weil der Stadt als Generalprobe. Stefan Hirsch zum Beispiel macht sich in Kürze mit seinem von Ciacomo abstammenden Braunschimmel Cayman auf den Weg zu einem hochkarätigeren CSI-Turnier im französischen Cluny in der Nähe von Lyon. Der Nordstetter triumphierte auf Vincenta van Gogh im L-Springen.

Das Samstagabend-L-Springen, zugleich die erste Qualifikation des Sparkassencups im Pferdesportkreis Böblingen, gewann auf Chacco de Bonville die erst 15-jährige Juniorin Anna Burger, voriges Jahr für Waldenbuch und jetzt erstmals für das Leonberger Pferdesportzentrum Benzenbühl startend.

In A-Springprüfungen siegten in einer weiteren Youngster-Prüfung Markus Kölz vom Burkhardshof in Winnenden sowie Dorota Cuch-Sokolowski (RV Jettingen), Nele Hahn (RV Waldenbuch), Franziska Farian (RV Waldenbuch) und für den Gastgeberverein Anne Grosse. Im 95er-Hunterklasse-Springen feierte auch Annika Rieth einen Heimsieg.