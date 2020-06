Leonberg - Überhaupt nicht einverstanden mit der Demonstration gegen die Corona-Auflagen am Sonntag auf der Leonberger Heide ist Jörg Langer. In einem Brief an den Gemeinderat und an Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD), der unserer Zeitung vorliegt, beklagt der Stadtrat der Freien Wähler, dass die Kundgebung „hinter dem Rücken des Gemeinderates“ genehmigt worden sei.