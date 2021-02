Raymond Wolansky aus Warmbronn Ein Weltstar als bescheidener Nachbar

New York, Mailand, Wien – und Warmbronn

Raymond Wolansky wurde 1932 in Cleveland, Ohio, geboren. Seine Eltern stammten aus der Ukraine. An deutschen Opernhäusern sangen nach dem Krieg viele ausländische Sänger, um in unterschiedlichen Ensembles Erfahrungen zu sammeln. Oder, weil es wie in Stuttgart, an hochklassigem Bariton-Nachwuchs fehlte. Sein erstes Engagement als lyrischer Bariton bekam er 1954 in Luzern. Zwei Jahre später wechselte er nach Graz und gab gegen Ende der Spielzeit 1958 in Stuttgart ein Gastspiel. Hier hat Wolansky schon früh seine künstlerische Heimat in Walter Erich Schäfers legendärem Ensemble gefunden. Von dort aus unternahm er Ausflüge in die große weite Opernwelt, wo man ihm nicht weniger zujubelte als daheim am Eckensee: New York, Mailand, Wien, London, Paris oder Bayreuth?