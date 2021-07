Sindelfingen/Leonberg - Bei einer Verkehrskontrolle an der Raststätte „Sindelfinger Wald“ an der A 8 zwischen Leonberg und dem Kreuz Stuttgart sind insgesamt 868 Verstöße festgestellt worden. Beim sogenannten „Trucker Safety Day“ sahen sich die 70 Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, des Polizeipräsidiums Einsatz, der Bundespolizei und des Bundesamt für Güterverkehr am Mittwoch vor allem gewerblichen Güter- und Personenverkehrs genauer an.