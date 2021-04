Polizei kontrolliert Lkw Zu wenig Abstand, überladen oder abgelenkt

Kreis Böblingen - Etwa 300 Lkw hat die Polizei am Mittwoch an der Autobahnraststätte Sindelfinger Wald im Rahmen des „Trucker Safety Day“ kontrolliert und bei jedem dritten Verstöße festgestellt. Im Einsatz waren die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion zusammen mit dem Polizeipräsidium Einsatz, dem Hauptzollamt Stuttgart, den Eichämtern Fellbach und Heilbronn sowie der Bundespolizei und dem Umweltministerium. 106 Verstöße wurden insgesamt registriert. Bei 58 davon wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. Es war der erste „Trucker Safety Day“, der in diesem Jahr vorgenommen wurde.