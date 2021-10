Quartiersarbeit und Demenz Der etwas andere Pop-up-Store

Die Aktion wird finanziell vom Land Baden-Württemberg gefördert, vertreten durch die Allianz für Beteiligung im Rahmen der Quartiersimpulse. Der „Markt-Treff‘ im Leo-Center bietet allen Menschen im Quartier und darüber hinaus eine Plattform für Begegnung und Austausch. „Künftig werden diese Themen in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Daher ist es gut und wichtig, dass wir hier ein Zeichen für sozialen Zusammenhalt setzen und Orte schaffen, an denen sich die Menschen nicht nur sehen, sondern vor allem ins Gespräch kommen“, sagt der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD).

Ausstellung zum Thema Demenz

Abgerundet wird das Angebot durch eine Demenz-Ausstellung sowie verschiedene Informationsstände und eine ganze Reihe an Vorträgen. Dazu präsentieren die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz Leonberg und die Quartiersarbeit Leonberg Mitte im „Markt-Treff“ auch die Cartoon-Ausstellung „Demensch“. Die Wanderausstellung mit Cartoons von Peter Gaymann nähert sich dem Thema Demenz mit menschenfreundlichem Humor und einem Augenzwinkern.

„Entschuldigung, wohne ich hier?“, fragt die freundliche alte Dame und bekommt die Antwort „fast, nur zwei Türen weiter“ – es sind Situationen aus dem Alltag von Menschen mit Demenz, die die Bilder der Ausstellung zeigen. Häufig wird Demenz als Tabuthema behandelt, dabei sind Akzeptanz, Aufklärung und Teilhabe notwendig.

Hemmschwellen abbauen beim Thema Demenz

Für ein gutes Leben mit Demenz braucht es die Nachbarin, den Polizisten, die Bäckereifachverkäuferin, den Friseur und viele weitere. Wenn auch das Umfeld weiß, was Menschen mit einer Demenz hilft, ist ein gutes Zusammenleben für alle ganz normal. Aus diesem Grund wurde als Ausstellungsraum eine Ladenfläche im Leo-Center gewählt. Hier können Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag ganz niederschwellig mit dem Thema „Demenz“ in Kontakt und auch ins Gespräch kommen.

So werden Hemmschwellen abgebaut und viele Menschen erreicht. Möglich ist diese Ausstellung, weil die Samariterstiftung ihre Exponate für einen Monat zur Verfügung stellt. Im Anschluss an die kurzen Vorträge sind Fragen von den Besucherinnen und Besuchern möglich.

Auch in einigen Läden des Leo-Centers sind Exponate der Ausstellung zu finden. Die Ausstellung ist bis zum 24. Oktober von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10.30 bis 14 Uhr zu sehen.

Vorträge Für den Besuch ist die 3-G-Regel zu beachten, oder eine Anmeldung sinnvoll per E-Mail an undine.thiel@leonberg.de oder an linda.haug@samariterstiftung.de.

Das Programm im „Markt-Treff“

5. bis 11. Oktober: Rahmen-Programm der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Leonberg. Veranstalter: Klinikverbund Südwest, Stadtseniorenrat, Lebenshilfe, Samariterstiftung, Seniorenresidenz, Sozialstation, Betreuungsverein fish, die Evangelische Altenpflegeheim Seelsorge, Geriatrieschwerpunkt Kreis Böblingen und Stadt Leonberg.

5. Oktober, 14 Uhr: Vortrag „Demenz – Delir – Depression“ von Regine Bölter, Oberärztin am Krankenhaus Leonberg. Danach informiert der Betreuungsverein fish über ein Patientenbegleiter-Projekt.

6. Oktober, 14 Uhr: Vortrag über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht von Reinhard Ernst, Geschäftsführer der Sozialstation.

7. Oktober, 14 bis 15 Uhr: Vielfältige und bunte Welt – Kreativität und Malerei mit Demenz von Seniorenresidenzleitung Angela Viellieber und Künstlerin Mirian Fuzieh. 15.15 bis 16.45 Uhr: Sozialstation informiert über Pflegegrade, ihre Bedeutung und Verfahren.

11. Oktober, ab 10.30 Uhr: Ein Ohr für pflegende Angehörige mit der Altenheimseelsorge Leonberg. 16 Uhr: „Dement, aber nicht blöd!“ Handlungsempfehlungen im Umgang mit Demenz. Jacob Fries, Leiter der Betreuungsgruppen Demenz der Sozialstation Leonberg, hält ein Referat. Im Anschluss: Fragerunde mit Fachleuten der Lokale Allianz für Demenz Leonberg.

11. bis 15. Oktober: Die Sozialstation informiert und berät über Alltagshilfe, Blutdruckmessen, Entlastungsangebote für pflegende Angehörige, Pflegeberatung.

18. bis 23. Oktober: „Gemeinsam gut älter werden“. Da hierzu auch das Thema Sicherheit gehört, ist das Präventionsteam der Polizei ab 13.30 Uhr im Quartiersladen und berichtet über Trickbetrüger, Einbruchverhinderung und vieles mehr.

25. bis 29. Oktober: Atrio präsentiert Kunstwerke des Kreativwerkes.

Immer dienstags um 16 Uhr: Outdoor-Bewegungs-Treff im Markt-Treff.

Immer mittwochs (6. / 13. / 20. / 27. Oktober) ab 16 Uhr: „Chill & Talk“ mit dem Team der mobilen Jugendarbeit.

Donnerstags um 18 Uhr: Boule-Treff.

Freitags um 10 Uhr: Start der „Geh-spräche“, bei denen gemeinsam zu einem etwa einstündigen Spaziergang durch das Stadtgebiet aufgebrochen wird.

Jeden Freitagnachmittag ist der Computerclub Leonberg zu Gast. Wer sich auch im fortgeschrittenen Alter an das Thema Digitalisierung, Smartphone oder Internet wagen möchte, kann sich Tipps und Hilfe holen.

Immer samstags (9. / 16. / 23. Oktober) laden die Volkshochschule, die Familienbildungsstätte und die evangelische Erwachsenenbildung mit Schnupperkursangeboten pünktlich zum Semesterstart ein.