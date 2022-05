Projekt am JKG Mädchen entwickeln Spender für Periodenprodukte

Mädchen nicht nur für Technik- und Ingenieurberufe zu begeistern, sondern sie auch gezielt zu fördern und ihnen praktische Einblicke in diese Tätigkeiten zu geben – das ist das Ziel des Mädchen- und Technik-Projekts, an dem jedes Jahr Schülerinnen der Klassenstufe 9 des Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) teilnehmen. Dieses Berufsorientierungsprojekt besteht seit dem Jahr 1999 und wurde in der Vergangenheit von Südwestmetall und BBQ (Berufliche Bildung) sowie von regional ansässigen Firmen wie Trumpf in Ditzingen und Göltenbodt in Höfingen gefördert. Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist die Leonberger Firma Lewa der Kooperationspartner des Projekts und seit dem Schuljahr 2012/2013 zusätzlich die örtliche Firma Brückner.