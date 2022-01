Kostenlos in Leonberg Tampons sollen keine Luxusartikel sein

Leonberg - Es ist ein Tabuthema, das junge Menschen in Leonberg endlich mehr in die Öffentlichkeit tragen wollen. Im Jugendforum des Jugendausschusses ist in einer der Projektgruppen die Idee aufgekommen, kostenlose Periodenprodukte wie hygienische Binden oder Tampons in öffentlichen Toiletten anzubieten. „Um die Umsetzbarkeit und Kosten dieses Projekts besser beurteilen zu können, starten wir mit einem Pilotprojekt im Johannes-Kepler-Gymnasium, wobei in allen Frauentoiletten Boxen mit den verschiedenen Produkten und einem Gewissensschild installiert werden“, sagt Luzian Häbe, einer der drei geschäftsführenden Sprecher des Jugendausschusses.