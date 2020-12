Die Probleme nehmen zu

Den Anstoß gab Andreas Wein, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. „Es ist unglaublich, wie viel Tierleid damit verbunden ist, ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal selbst miterlebt“, berichtet der Ratsherr. In Deutschland leben Schätzungen zufolge rund zwei Millionen frei lebende Streunerkatzen. Ohne Gegenmaßnahmen kann deren Population rasant zunehmen. Auch in Heimsheim werden immer häufiger Probleme durch Streunerkatzen gemeldet. „Die Katzen sind oft in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, sie stecken gesunde Hauskatzen an, und es gibt zunehmend Probleme mit Anwohnern wegen der Verschmutzung mit Kot in Gärten und Gemüsebeeten“, heißt es in dem Antrag aus dem Gemeinderat.