Leonberg - Ein auf das Covid-19-Virus getesteter Spieler des TSV Höfingen hat am vergangenen Donnerstag ein positives Ergebnis erhalten. Er hat sich daraufhin sofort in Quarantäne begeben. Leichte Symptome hatte der Akteur bereits am Sonntag vor einer Woche festgestellt. Zuvor hatte er noch mit seinen Mannschaftskollegen zusammen beim Essen gesessen. Am Dienstag absolvierte er kein Training mit der Mannschaft, sondern eine Laufeinheit mit einem Mitspieler.