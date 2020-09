„Wir werden ein paar Spieler haben, die nicht dabei sind. Wir sind aber durchaus in der Lage, am Samstag genug Leute hinzustellen, die versuchen, die Punkte zu behalten. Das Sportliche ist im Moment dennoch erst einmal zweitrangig“, setzt Micha Gühring Prioritäten. Es gehe vielmehr darum, dass in dieser schwierigen Situation richtig gehandelt werde. In diesem Zusammenhang spricht er der Mannschaft ein großes Lob aus: „Es wurde viel darüber gesprochen. Wir gehen behutsam damit um und haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Es ist sehr wohltuend, was für einen intelligenten Haufen wir da haben.“