Polizeieinsatz in Renningen Zeugin bewahrt Seniorin vor Betrug

Renningen - Eine aufmerksame Bankkundin hat am Dienstagmittag eine 87 Jahre alte Frau davor bewahrt, mehr als 1000 Euro an zwei Betrüger zu verlieren. Weil die Seniorin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Renningen Schwierigkeiten gehabt hatte, ihren Einkauf im Auto zu verstauen, bat ihr ein Fremder seine Hilfe an. Dieser berichtete der 87-Jährigen dann, dass er und sein Sohn aus Ungarn stammen, wo die Mutter sich einer teuren Operation habe unterziehen müssen und man nun kein Geld habe, um zurück nach Ungarn zu reisen. Die hilfsbereite Frau wollte die beiden 33 und 19 Jahre alten Männer mit Bargeld unterstützen und überreichte zunächst einen dreistelligen Betrag. Darüber hinaus wollte sie jedoch weiteres Bargeld bei einer Bankfiliale abheben.