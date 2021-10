Leonberg - Eine Seniorin aus Eltingen ist Opfer eines Enkeltrick-Betrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, rief am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann bei der Dame an und gab sich als ihr Enkel aus. Der Betrüger am Telefon behauptete, er liege wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus und brauche nun viel Geld, um Medikamente zu bezahlen.